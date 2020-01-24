На Донеччині набрав сили вирок щодо винуватця ДТП, в якій загинув офіцер СММ ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Донецький апеляційний суд залишив без змін вирок винуватцю ДТП, у якій загинув офіцер Моніторингової місії ОБСЄ в Україні, тож вирок вступив у законну силу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
“Донецький апеляційний суд залишив без змін вирок Краматорського міського суду, яким чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) КК України”, — йдеться у повідомленні.
Так, суд встановив, що 18 січня 2018 року, о 05:40, у м. Краматорську 58-річний водій автомобіля марки “ZAZ Daewoo Lanos”, діючи у порушення Правил дорожнього руху України, не врахував дорожню обстановку та, не обравши безпечну швидкість, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем “ГАЗ-3302”.
47-річний пасажир — співробітник Моніторингової місії ОБСЄ в Україні, громадянин Республіки Молдова, який знаходився на передньому сидінні, отримав травми, не сумісні із життям.
Зазначається, що у травні 2019 року суд першої інстанції, погодившись із повними та беззаперечними доказами публічного обвинувачення, підтримуваного прокуратурою Донецької області, визнав водія винним та засудив до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки та стягненням на користь родичів загиблого понад 4 670 000 грн матеріальної та моральної шкоди.
“Сторона захисту подала на вказаний вирок апеляційну скаргу, у задоволенні якої наразі відмовлено. Вирок вступив у законну силу”, — зазначили у прокуратурі.
Як раніше повідомляв УНН, посольство Польщі в Україні повідомило про смерть в Краматорську Донецької області члена спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.