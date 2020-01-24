В Донецкой области вступил в силу приговор в отношении виновника ДТП, в котором погиб офицер СММ ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Донецкий апелляционный суд оставил без изменений приговор виновнику ДТП, в котором погиб офицер Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, поэтому приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
“Донецкий апелляционный суд оставил без изменений приговор Краматорского городского суда, которым мужчины признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины”, — говорится в сообщении.
Так, суд установил, что 18 января 2018 года, в 05:40, в пгт. Краматорске 58-летний водитель автомобиля марки “ZAZ Daewoo Lanos”, действуя в нарушение Правил дорожного движения Украины, не учел дорожную обстановку и, не выбрав безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем “ГАЗ-3302”.
47-летний пассажир — сотрудник Мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, гражданин Республики Молдова, который находился на переднем сидении, получил травмы, не совместимые с жизнью.
Отмечается, что в мае 2019 года суд первой инстанции, согласившись с полными и бесспорными доказательствами публичного обвинения, поддерживаемого прокуратурой Донецкой области, признал водителя виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года и взысканием в пользу родственников погибшего более 4,67 млн грн материального и морального вреда.
“Сторона защиты подала на указанный приговор апелляционную жалобу, в удовлетворении которой сейчас отказано. Приговор вступил в законную силу”, — отметили в прокуратуре.
Как ранее сообщал УНН, посольство Польши в Украине сообщило о смерти в Краматорске Донецкой области члена специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.