На Донеччині встановили "розумні" камери спостереження

"На Донеччині успішно реалізується програма "Безпечне місто", яка активно розвивається і підтримується головою області і міськими очільниками. Вже створений та неодноразово довів свою ефективність UASC у главку поліції Донеччини. У містах Донеччини продовжують встановлювати надсучасні відеокамери, які не тільки фіксують наявну ситуацію, а за допомогою програмного забезпечення аналізують та встановлюють особи правопорушників", – зазначив В.Аброськін.

Нагадаємо, у липні на Донеччині з’явилася перша поліцейська смарт-зупинка.