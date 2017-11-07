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На Донеччині встановили "розумні" камери спостереження

На Донеччині встановили "розумні" камери спостереження

Київ • УНН

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КИЇВ.7 листопада. УНН. У підконтрольних Україні великих містах Донецької області правоохоронці встановлюють надсучасні камери спостереження, які завдяки програмному забезпеченню здатні встановити особу правопорушника. Про це на свої сторінці у Facebook написав заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін , передає УНН.

"На Донеччині успішно реалізується програма "Безпечне місто", яка активно розвивається і підтримується головою області і міськими очільниками. Вже створений та неодноразово довів свою ефективність UASC у главку поліції Донеччини. У містах Донеччини продовжують встановлювати надсучасні відеокамери, які не тільки фіксують наявну ситуацію, а за допомогою програмного забезпечення аналізують та встановлюють особи правопорушників", – зазначив В.Аброськін.

Нагадаємо, у липні на Донеччині з’явилася перша поліцейська смарт-зупинка.

 

 

Українські Національні Новини

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