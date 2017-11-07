В Донецкой области установили "умные" камеры наблюдения

"В Донецкой области успешно реализуется программа «Безопасный город», которая активно развивается и поддерживается председателем области и городскими руководителями. Уже создан и неоднократно доказал свою эффективность UASC в главке полиции Донбасса. В городах Донецкой области продолжают устанавливать сверхсовременные видеокамеры, которые не только фиксируют сложившуюся ситуацию, а с помощью программного обеспечения анализируют и устанавливают личности правонарушителей", - отметил В.Аброськин.

Напомним, в июле в Донецкой области появилась первая полицейская смарт-остановка.