В Донецкой области установили "умные" камеры наблюдения

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48633 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 115485 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102947 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105748 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104802 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92882 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104019 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102108 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142752 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116317 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
В Донецкой области установили "умные" камеры наблюдения

В Донецкой области установили "умные" камеры наблюдения

Киев  •  УНН

 • 6820 просмотра

КИИВ.7 ноября. УНН. В подконтрольных Украине крупных городах Донецкой области правоохранители устанавливают современные камеры наблюдения, которые благодаря программному обеспечению способны установить личность правонарушителя. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.

"В Донецкой области успешно реализуется программа «Безопасный город», которая активно развивается и поддерживается председателем области и городскими руководителями. Уже создан и неоднократно доказал свою эффективность UASC в главке полиции Донбасса. В городах Донецкой области продолжают устанавливать сверхсовременные видеокамеры, которые не только фиксируют сложившуюся ситуацию, а с помощью программного обеспечения анализируют и устанавливают личности правонарушителей", - отметил В.Аброськин.

Напомним, в июле в Донецкой области появилась первая полицейская смарт-остановка.

 

 

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