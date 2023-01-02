Донеччину вночі росіяни обстрілювали вздовж всієї лінії фронту: в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Російські окупанти протягом ночі, з 1 по 2 січня, продовжували обстріл різних ділянок вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Зокрема, найбільше постраждала Костянтинівська громада, де внаслідок атак були пошкоджені будинки, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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Повідомляється, що на Волноваському напрямку під обстріли потрапив Вугледар та околиці міста. Також обстріли зафіксовано на околицях Водяного, Пречистівки і Богоявленки.
На Донецькому напрямку періодичних обстрілів зазнавала Мар'їнка та околиці Очеретинської громади. Вночі були поодинокі прильоти по старій частині Авдіївки, а на ранок місто зазнало обстрілу з Градів.
На Горлівському напрямку найбільше постраждала Костянтинівська громада — пошкоджено будинок в Іванопіллі та будинок в Олександро-Шультиному.
На Лисичанському напрямку — близько 30 прильотів по Зарічному, Торському і Тернам Лиманської громади — без жертв.
Нагадаємо
За 1 січня російські окупанти поранили одного мирного жителя Донецької області.