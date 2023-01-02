Донецкую область ночью россияне обстреливали вдоль всей линии фронта: в ОВА показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Российские оккупанты в течение ночи, с 1 по 2 января, продолжали обстрел различных участков вдоль всей линии фронта в Донецкой области. В частности, больше всего пострадала Константиновская громада, где в результате атак были повреждены дома, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
Детали
Сообщается, что на Волновахском направлении под обстрелы попал Угледар и окрестности города. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Водяного, Пречистовки и Богоявленки.
На Донецком направлении периодическим обстрелам подвергались Марьинка и окрестности Очеретинской громады. Ночью были единичные прилеты по старой части Авдеевки, а на утро город подвергся обстрелам из Градов.
На Горловском направлении больше всего пострадала Константиновская громада — поврежден дом в Иванополье и дом в Александро-Шультино.
На Лисичанском направлении — около 30 прилетов по Заречному, Торскому и Тернам Лиманской громады — без жертв.
Напомним
За 1 января российские оккупанты ранили одного мирного жителя Донецкой области.