Донецкую область ночью россияне обстреливали вдоль всей линии фронта: в ОВА показали последствия

Детали

Сообщается, что на Волновахском направлении под обстрелы попал Угледар и окрестности города. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Водяного, Пречистовки и Богоявленки.

На Донецком направлении периодическим обстрелам подвергались Марьинка и окрестности Очеретинской громады. Ночью были единичные прилеты по старой части Авдеевки, а на утро город подвергся обстрелам из Градов.

На Горловском направлении больше всего пострадала Константиновская громада — поврежден дом в Иванополье и дом в Александро-Шультино.

На Лисичанском направлении — около 30 прилетов по Заречному, Торскому и Тернам Лиманской громады — без жертв.

Напомним

За 1 января российские оккупанты ранили одного мирного жителя Донецкой области.