На Донеччині виявили нелегальну АЗС

“В ході операції "Акциз-2017“ було встановлено, що у м. Миколаївка на АЗС 43-річний громадянин здійснює реалізацію пально-мастильних матеріалів без державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності”, — йдеться у повідомленні.

В результаті проведених заходів виявлено та вилучено 17,5 тонни ПММ вартістю 330 тис. грн.

“Стосовно вказаного громадянина складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 (порушення порядку здійснення господарської діяльності) КУпАП”, — йдеться у повідомленні.

Вилучене пальне передано на відповідальне зберігання.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, подорожчання пального провокуватиме появу сурогатів на ринку.

Також нагадаємо, як повідомляв УНН, експерти виявили АЗС, де продають дизель з домішками води.

Йдеться, зокрема, про мережі ANP і AMIC.