В Донецкой области пресекли деятельность незаконной АЗС

"В ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что в г. Николаевка на АЗС 43-летний гражданин осуществляет реализацию горюче-смазочных материалов без государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

В результате проведенных мероприятий обнаружено и изъято 17,5 тонн ГСМ стоимостью 330 тыс. грн.

"Относительно указанного гражданина составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) КоАП", - говорится в сообщении.

Изъятое топливо передано на ответственное хранение.

Напомним, по прогнозам экспертов, подорожание топлива будет провоцировать появление суррогатов на рынке.

Также напомним, как сообщал УНН, эксперты обнаружили АЗС, где продают дизель с примесями воды.

Речь идет о сетях ANP и AMIC.