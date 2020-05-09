На Донеччині виявили два нові осередки коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Святогірськ та Волноваський район - нові точки на карті Донеччини, де підтвердили наявність інфікованих COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Донецької ОДА Павла Кириленка.
За його словами, додалося пацієнтів в Маріуполі. На решті території області ситуація із захворюваністю на коронавірус станом на 8 травня залишилася незмінною.
У Волноваському районі наявність COVID-19 підтверджена у 81-річного пенсіонера, з кола контактних осіб по Обласній лікарні інтенсивного лікування (м. Маріуполь).
У Святогірську коронавірусну хворобу виявили у 63-річної пенсіонерки, яка на початку травня повернулася додому із Росії.
У Маріуполі - 4 нові випадки: двоє дітей 8 і 5 років, та дві жінки - 22 і 52 років. Одна з них - медпрацівниця. Усі четверо - з кола контактних осіб раніше підтверджених випадків.
Загальна статистика по області виглядає наступним чином: 99 випадків всього, з них 3 летальні. 20 пацієнтів одужало, 76 продовжують лікування.
Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.