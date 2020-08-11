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На Донеччині вилучили фальсифікату цигарок та алкоголю на понад 4 млн гривень

На Донеччині вилучили фальсифікату цигарок та алкоголю на понад 4 млн гривень

Київ • УНН

 • 11686 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. На Донеччині викрили схему збуту контрафактних цигарок та алкоголю. Загалом сума вилученого фальсифікату становить понад 4 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки України викрила у Донецькій області схему підпільного збуту оптових партій контрафактної підакцизної продукції вітчизняного і зарубіжного виробництва", - сказано у повідомленні.

За попередніми даними слідства, нелегальний бізнес організував представник місцевої комерційної структури. У власному складському приміщенні він налагодив виготовлення підроблених акцизних марок для контрафактних цигарок і алкоголю, які отримував від своїх спільників. Готовий "товар" ділки реалізовували через власну мережу роздрібної торгівлі.

"Під час обшуків на складах фігурантів у Покровську правоохоронці виявили понад 100 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного збору і 1200 літрів сурогату. Орієнтовна вартість вилученого фальсифікату становить понад 4 мільйони гривень", - додається у повідомленні.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, в Україні блокували масштабне виготовлення та збут контрафактних цигарок з щомісячним прибутком на понад 10 млн грн.

Українські Національні Новини

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