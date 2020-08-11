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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 100470 просмотра

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4 марта, 13:25 • 106094 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125994 просмотра

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4 марта, 09:55 • 101787 просмотра

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В Донецкой области изъяли фальсификата сигарет и алкоголя на более чем 4 млн гривен

В Донецкой области изъяли фальсификата сигарет и алкоголя на более чем 4 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 11685 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. В Донецкой области разоблачили схему сбыта контрафактных сигарет и алкоголя. В целом сумма изъятого фальсификата составляет более 4 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области схему подпольного сбыта оптовых партий контрафактной подакцизной продукции отечественного и зарубежного производства", - сказано в сообщении.

По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовал представитель местной коммерческой структуры. В собственном складском помещении он наладил изготовление поддельных акцизных марок для контрафактных сигарет и алкоголя, которые получал от своих сообщников. Готовый "товар" дельцы реализовывали через собственную сеть розничной торговли.

"Во время обысков на складах фигурантов в Покровске правоохранители обнаружили более 100 тысяч пачек табачных изделий без марок акцизного сбора и 1200 литров суррогата. Ориентировочная стоимость изъятого фальсификата составляет более 4 миллионов гривен", - добавляется в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Напомним, в Украине блокировали масштабное изготовление и сбыт контрафактных сигарет с ежемесячным доходом в более чем 10 млн грн.

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