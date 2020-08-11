В Донецкой области изъяли фальсификата сигарет и алкоголя на более чем 4 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Донецкой области разоблачили схему сбыта контрафактных сигарет и алкоголя. В целом сумма изъятого фальсификата составляет более 4 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области схему подпольного сбыта оптовых партий контрафактной подакцизной продукции отечественного и зарубежного производства", - сказано в сообщении.
По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовал представитель местной коммерческой структуры. В собственном складском помещении он наладил изготовление поддельных акцизных марок для контрафактных сигарет и алкоголя, которые получал от своих сообщников. Готовый "товар" дельцы реализовывали через собственную сеть розничной торговли.
"Во время обысков на складах фигурантов в Покровске правоохранители обнаружили более 100 тысяч пачек табачных изделий без марок акцизного сбора и 1200 литров суррогата. Ориентировочная стоимость изъятого фальсификата составляет более 4 миллионов гривен", - добавляется в сообщении.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.
Напомним, в Украине блокировали масштабное изготовление и сбыт контрафактных сигарет с ежемесячным доходом в более чем 10 млн грн.