На Донеччині в ДТП постраждали четверо жителів Бахмута, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На трасі біля села Маяки автомобіль ВАЗ 2115 виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівко, внаслідок чого постраждали четверо жителів Бахмута, серед яких 10-річна дівчинка. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Встановлено, що однією з причин аварії було різке погіршення погодних умов. 21-річний житель Бахмута, що знаходився за кермом автомобіля ВАЗ 2115, не впорався з керуванням і зіткнувся на зустрічній смузі з вантажівкою “Вольво”.
У результаті аварії водій легковика і його сестра 2006 року народження отримали забої голови, а його мати та інший пасажир — закриті переломи плеча та передпліччя. Всім постраждалим була надана медична допомога у місцевій лікарні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.