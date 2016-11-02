В Донецкой области в ДТП пострадали четверо жителей Бахмута, среди них ребенок

Установлено, что одной из причин аварии было резкое ухудшение погодных условий. 21-летний житель Бахмута, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ 2115, не справился с управлением и столкнулся на встречной полосе с грузовиком "Вольво".

В результате аварии водитель легковушки и его сестра 2006 года рождения получили ушибы головы, а его мать и другой пассажир - закрытые переломы плеча и предплечья. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь в местной больнице.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.