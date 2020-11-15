На Донеччині у восьми ОТГ відкрилися поліцейські станції

“15 поліцейських офіцерів громад вже заступили на службу у Лиманській ОТГ, Черкаській ОТГ, Миколаївській ОТГ, Олександрівській ОТГ, Званівській ОТГ, Соледарській ОТГ, Шахівській ОТГ та Новотроїцькій селищній раді у складі Ольгінської ОТГ”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз кожний поліцейський офіцер громади знаходиться на своїй території та виконує поставлені перед ним завдання.

“Правоохоронці несуть службу у складі піших нарядів та автопатрулів щодо недопущення вирубки лісу, спалювання листя, дотримання карантинних заходів, проводять превентивну роботу з кривдниками та іншими особами, які перебувають на профілактичних обліках. У взаємодії з соціальними службами відвідують сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах. Також у співпраці з головами ОТГ поліцейські проводять зустрічі з громадськими активістами, де вирішують питання формування безпечного середовища”, — повідомили в поліції.

Додається, що невдовзі поліцейські офіцери громад будуть забезпечені службовими автомобілямі.

Поліцейські станції функціонують за такими адресами:

— Новотроїцька селищна рада (в складі Ольгінської ОТГ): Волноваський р-н, Новотроїцьке, вул. Київська, 48;

— Шахівська сільська ОТГ: Добропільський р-н, Шахово, вул. Денисенко, 35;

— Олександрівська селищна ОТГ: Олександрівський р-н, Петрівка-2, вул. Шкільна, 2;

— Олександрівська селищна ОТГ: Олександрівський р-н, Очеретино, вул. Молодіжна, 1-А;

— Черкаська селищна ОТГ: Слов’янський р-н, Черкаське, вул. Шкільна, 16-А;

— Миколаївська міська ОТГ: Слов’янський р-н, Миколаївка, пров. Київський, 7;

— Лиманська міська ОТГ: Лиманський р-н, Рубці, вул. Центральна, 18;

— Лиманська міська ОТГ: Лиманський р-н, Рідкодуб, вул. Центральна, 108;

— Званівська сільська ОТГ: Бахмутський р-н, Званівка, вул. Зелена, 3-А;

— Соледарська міська ОТГ: Бахмутський р-н, Соледар, вул. Цілинників, 27.