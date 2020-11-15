В Донецкой области в восьми ОТГ открылись полицейские станции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Донецкой области меморандум о сотрудничестве подписали 10 объединенных территориальных общин, в 8 из них уже открылись полицейские станции. Об этом сообщили в Славянском отделе полиции Донецкой области, передает УНН.
“15 полицейских офицеров громад уже заступили на службу в Лиманской ОТГ, Черкасской ОТГ, Николаевской ОТГ, Александровской ОТГ, Звановской ОТГ, Соледарский ОТГ, Шаховской ОТГ и Новотроицком поселковом совете в составе Ольгинской ОТГ”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас каждый полицейский офицер громады находится на своей территории и выполняет поставленные перед ним задачи.
“Правоохранители несут службу в составе пеших нарядов и автопатрулей по недопущению вырубки леса, сжиганию листьев, соблюдению карантинных мероприятий, проводят превентивную работу с обидчиками и другими лицами, находящимися на профилактических учетах. Во взаимодействии с социальными службами посещают семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Также в сотрудничестве с главами ОТГ полицейские проводят встречи с общественными активистами, где решают вопросы формирования безопасной среды”, — сообщили в полиции.
Добавляется, что вскоре полицейские офицеры громад будут обеспечены служебными автомобилями.
Полицейские станции функционируют по следующим адресам:
— Новотроицкий поселковый совет (в составе Ольгинской ОТГ): Красноармейский р-н, Новотроицкое, ул. Киевская, 48;
— Шаховская сельская ОТГ: Красноармейский р-н, Шахово, ул. Денисенко, 35;
— Александровская поселковая ОТГ: Александровский р-н, Петровка-2, ул. Школьная, 2;
— Александровская поселковая ОТГ: Александровский р-н, Очеретино, ул. Молодежная, 1-А;
— Черкасская поселковая ОТГ: Славянский р-н, Черкасское, ул. Школьная, 16-А;
— Николаевская городская ОТГ: Славянский р-н, Николаевка, ул. Киевский, 7;
— Лиманская городская ОТГ: Лиманский р-н, Рубцы, ул. Центральная, 18;
— Лиманская городская ОТГ: Лиманский р-н, Редкодуб, ул. Центральная, 108;
— Звановская сельская ОТГ: Бахмутский р-н, Звановка, ул. Зеленая, 3-А;
— Соледарская городская ОТГ: Бахмутский р-н, Соледар, ул. Целинников, 27.