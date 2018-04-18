На Донеччині у смерті 5-річної дівчинки, яка потонула в ямі з водою, звинувачують комунальників
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. До поліції 16 квітня звернулась мешканка міста Мирноград, яка повідомила про те, що її 5-річна донька пішла гуляти та зникла. Тіло дівчинки було знайдено поблизу будинку у ямі з водою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
"За фактом загибелі дитини розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України. У рамках якого виявлено факт невиконання посадовими особами КП "Вода Донбасу" службових обов’язків, що заподіяло тяжкі наслідки. Саме після проведення ремонтних робіт цього підприємства залишилася яма, у яку потрапила 5-річна дівчинка", - зазначено у повідомленні
Також стосовно батьків дитини розпочато розслідування за ст. 166 КК України за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною.
Нагадаємо, дитина потонула у ямі з водою у Донецькій області.