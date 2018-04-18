В Донецкой области в смерти 5-летней девочки, которая утонула в яме с водой, обвиняют коммунальщиков

"По факту гибели ребенка начато уголовное производство по ст. 115 (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. В рамках которого выявлен факт невыполнения должностными лицами КП "Вода Донбасса" служебных обязанностей, причинившее тяжкие последствия. Именно после проведения ремонтных работ этого предприятия осталась яма, в которую попала 5-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Также в отношении родителей ребенка начато расследование по ст. 166 УК Украины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Напомним, ребенок утонул в яме с водой в Донецкой области.