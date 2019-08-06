На Донеччині у під'їзді багатоповерхівки виявили заповнені бюлетені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У місті Покровськ Донецької області виявили заповнені виборчі бюлетені в під’їзді багатоповерхівки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 5 серпня, в одному з будинків у місті Покровськ були знайдені 4 бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України.
На місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт та у присутності понятих вилучила бюлетені. Усі виявлені бюлетені були заповнені одразу за трьох кандидатів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів).
Нагадаємо, у день проведення позачергових парламенських виборів на одній з виборчих дільниць Дніпра невикористані виборчі бюлетені погасили сокирою.