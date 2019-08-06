В Донецкой области в подъезде многоэтажки обнаружили заполненные бюллетени
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В городе Покровск Донецкой области обнаружили заполненные избирательные бюллетени в подъезде многоэтажки. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 5 августа, в одном из домов в городе Покровск были найдены 4 бюллетеня по внеочередным выборам народных депутатов Украины.
На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени. Все выявленные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.158 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация избирательных документов).
Напомним, в день проведения внеочередных парламенских выборов на одном из избирательных участков Днепра неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором.