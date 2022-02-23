На Донеччині тимчасово згорнуто пункти надання допомоги населенню, що працювали на КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Донецькій області тимчасово призупинили свою діяльність пункти із надання допомоги населенню, які розміщувалися на КПВВ вздовж лінії зіткнення. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену Державною службою з надзвичайних ситуацій.
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"На Донеччині 23 лютого у зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів, командувачем ООС погоджено питання щодо тимчасового призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщених у межах КПВВ “Гнутове”, “Майорськ”, “Мар’їнка” та “Новотроїцьке", — повідомили у ДСНС.
Наразі проводиться згортання наметів та відведення особового складу.
Нагадаємо
На Донбасі станом на 12:00 23 лютого зафіксовано 29 ворожих порушень “режиму тиші”, 25 з яких із застосуванням важкого озброєння.
Ситуація на фронті загострилася 17 лютого. СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які у лютому цього року почали ескалацію подій на Донбасі.