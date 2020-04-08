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На Донеччині судитимуть поліцейських, які підозрюються у травмуванні чоловіка під час затримання

На Донеччині судитимуть поліцейських, які підозрюються у травмуванні чоловіка під час затримання

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Донеччині судитимуть двох поліцейських, незаконні дії яких призвели до отримання чоловіком перелому стегна. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно патрульних поліцейських Управління патрульної поліції в Донецькій області, які під час незаконного затримання чоловіка завдали йому тілесних ушкоджень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27 жовтня 2019 року двоє поліцейських прибули на допомогу своїм колегам, які вгамовували компанію чоловіків, що знаходились напідпитку біля одного з будинків у Центральному районі міста Маріуполя.

Коли поліцейський автомобіль від'їжджав з місця події, перехожий, аби не потрапити під колеса, намагався зупинити його руками. Однак поліцейські сприйняли дії чоловіка як перешкоджання їх професійній діяльності. Без висування законних вимог та будь-яких попереджень, вони застосували до нього фізичну силу та надягли кайданки.

В результаті перевищення поліцейськими службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України) потерпілий отримав закритий уламковий перелом стегна.

Покаранням за вказаний злочин є позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Луганщині затримали поліцейських під час одержання хабара від перевізників.

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