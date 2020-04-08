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В Донецкой области будут судить полицейских, подозреваемых в травмировании мужчины при задержании

В Донецкой области будут судить полицейских, подозреваемых в травмировании мужчины при задержании

Киев  •  УНН

 • 13010 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Донецкой области будут судить двух полицейских, незаконные действия которых привели к получению мужчиной перелома бедра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении патрульных полицейских Управления патрульной полиции в Донецкой области, которые во время незаконного задержания мужчины нанесли ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что 27 октября 2019 года двое полицейских прибыли на помощь своим коллегам, которые успокаивали компанию мужчин, которые находились в нетрезвом состоянии возле одного из домов в Центральном районе города Мариуполя.

Когда полицейский автомобиль уезжал с места происшествия, прохожий, чтобы не попасть под колеса, пытался остановить его руками. Однако полицейские восприняли действия мужчины как препятствование их профессиональной деятельности. Без предъявления законных требований и каких-либо предупреждений, они применили к нему физическую силу и надели наручники.

В результате превышения полицейскими должностных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины) пострадавший получил закрытый оскольчатый перелом бедра.

Наказанием за данное преступление является лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Луганской области задержали полицейских во время получения взятки от перевозчиков.

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