На Донеччині судитимуть осіб, які вербували жінок для сексуальної експлуатації у Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Донецькій області перед судом постануть зловмисники, які на території Маріуполя вербували жінок для сексуальної експлуатації у Чеській республіці. Про це УНН повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
"Відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Донецької області, до Жовтневого районного суду Маріуполя направлено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена організованою групою осіб) КК України стосовно трьох осіб, які вербували та вивозили молодих дівчат з метою сексуальної експлуатації до Чеської Республіки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у період часу з грудня 2018 року по липень 2019 року 54-річний, 45-річний та 38-річна місцеві жителі підшукували у Маріуполі молодих жінок, які знаходились у важкому соціальному та матеріальному стані, з метою їх вербування та подальшого переміщення до Праги Чеської Республіки для сексуальної експлуатації.
На території вказаної країни жінки за грошову винагороду, яка розподілялась між зловмисниками, надавали сексуальні послуги.
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.