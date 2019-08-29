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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров
06:35 • 101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов относительно мирных переговоров

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113082 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123923 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115437 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Донецкой области будут судить особ, которые вербовали женщин для сексуальной эксплуатации в Чехии

В Донецкой области будут судить особ, которые вербовали женщин для сексуальной эксплуатации в Чехии

Киев  •  УНН

 • 9163 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Донецкой области перед судом предстанут злоумышленники, которые на территории Мариуполя вербовали женщин для сексуальной эксплуатации в Чешской республике. Об этом УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Отделом надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Донецкой области, в Октябрьский районный суд Мариуполя направлено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная организованной группой лиц) УК Украины в отношении трех лиц, которые вербовали и вывозили молодых девушек с целью сексуальной эксплуатации в Чехии", - говорится в сообщении.

Напомним, в период времени с декабря 2018 года по июль 2019 года 54-летний, 45-летний и 38-летняя местные жители подыскивали в Мариуполе молодых женщин, которые находились в тяжелом социальном и материальном состоянии, с целью их привлечения и последующего перемещения в Прагу Чешской Республики для сексуальной эксплуатации.

На территории указанной страны женщины за денежное вознаграждение, которое распределялась между злоумышленниками, предоставляли сексуальные услуги.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Украинские Национальные Новости

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