В Донецкой области будут судить особ, которые вербовали женщин для сексуальной эксплуатации в Чехии

"Отделом надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Донецкой области, в Октябрьский районный суд Мариуполя направлено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная организованной группой лиц) УК Украины в отношении трех лиц, которые вербовали и вывозили молодых девушек с целью сексуальной эксплуатации в Чехии", - говорится в сообщении.

Напомним, в период времени с декабря 2018 года по июль 2019 года 54-летний, 45-летний и 38-летняя местные жители подыскивали в Мариуполе молодых женщин, которые находились в тяжелом социальном и материальном состоянии, с целью их привлечения и последующего перемещения в Прагу Чешской Республики для сексуальной эксплуатации.

На территории указанной страны женщины за денежное вознаграждение, которое распределялась между злоумышленниками, предоставляли сексуальные услуги.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.