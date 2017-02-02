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На Донеччині судитимуть осіб, які підробляли паспорти для жителів окупованих територій

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. На Донеччині судитимуть трьох членів організованої злочинної групи, які підробляли паспорти для мешканців окупованих територій. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

На Донеччині судитимуть осіб, які підробляли паспорти для жителів окупованих територій

Так, встановлено, що троє осіб, двоє з яких були працівниками міграційної служби України, в грудні 2015 року об’єдналися у організовану групу для вчинення злочинів. Вони підшукували мешканців тимчасово окупованої території, яким необхідно було вклеїти фотографію в паспорти по досягненню 25 та 45 років.

“Правопорушники вклеювали фотокартки у паспорти без фактичної присутності їх власників, робили підроблені записи, та в подальшому перевозили через лінію розмежування”, — повідомили у прокуратурі.

В ході обшуків у членів організованої групи виявили та вилучили принтер для друку записів в паспорти, підроблені штампи та печатки державних органів, 56 підроблених паспортів, в тому числі паспорт особи, яка є членом незаконного збройного формування. Крім того, за місцем проживання фігурантів виявили понад 700 фотографії громадян України.

Дії обвинувачуваних кваліфіковано за ч.3 ст. 358 (підробка документів) КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі строком до 5 років.

Наразі обвинувальний акт передано до Приморського районного суду Маріуполя для розгляду по суті.

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