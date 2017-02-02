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В Донецкой области будут судить лиц, которые подделывали паспорта для жителей оккупированных территорий

Киев • УНН

 • 8799 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Донецкой области будут судить трех членов организованной преступной группы, которые подделывали паспорта для жителей оккупированных территорий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В Донецкой области будут судить лиц, которые подделывали паспорта для жителей оккупированных территорий

Так, установлено, что три человека, двое из которых были сотрудниками миграционной службы Украины, в декабре 2015 года объединились в организованную группу для совершения преступлений. Они подыскивали жителей временно оккупированной территории, которым необходимо было вклеить фотографию в паспорта по достижению 25 и 45 лет.

"Правонарушители вклеивали фотографии в паспорта без фактического присутствия их владельцев, делали поддельные записи, и в дальнейшем перевозили через линию разграничения", - сообщили в прокуратуре.

В ходе обысков у членов организованной группы обнаружили и изъяли принтер для печати записей в паспорта, поддельные штампы и печати государственных органов, 56 поддельных паспортов, в том числе паспорт лица, являющегося членом незаконного вооруженного формирования. Кроме того, по месту жительства фигурантов обнаружили более 700 фотографии граждан Украины.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст. 358 (подделка документов) УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет.

Сейчас обвинительный акт передан в Приморский районный суд Мариуполя для рассмотрения по существу.

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