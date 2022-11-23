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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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На Донеччині рашисти обстріляли пожежну частину, є поранені цивільні

На Донеччині рашисти обстріляли пожежну частину, є поранені цивільні

Київ • УНН

 • 375293 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вчора, 22 листопада, російські окупанти вдарили з артилерії по одній з пожежно-рятувальних частин у Бахмуті Донецької області – дістало поранення троє цивільних. Про це в Telegram повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Цитата

"Вчора ввечері внаслідок артилерійського обстрілу міста Бахмут відбулось влучання снаряду на фасад 47-ї пожежної частини. Особовий склад не постраждав, поранення отримали 3 цивільних особи (чоловіки 1986 р.н., 1979 р.н. та 1969 р.н.)", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, уламками було пошкоджено пасажирське скло пожежної автоцистерни, три віконні отвори та облицювання трьох в'їзних воріт будівлі частини.

Нагадаємо

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за попередню добу від обстрілів у області загинула одна людина, ще 8 отримали поранення.

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