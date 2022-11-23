На Донеччині рашисти обстріляли пожежну частину, є поранені цивільні

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"Вчора ввечері внаслідок артилерійського обстрілу міста Бахмут відбулось влучання снаряду на фасад 47-ї пожежної частини. Особовий склад не постраждав, поранення отримали 3 цивільних особи (чоловіки 1986 р.н., 1979 р.н. та 1969 р.н.)", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, уламками було пошкоджено пасажирське скло пожежної автоцистерни, три віконні отвори та облицювання трьох в'їзних воріт будівлі частини.

Нагадаємо

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за попередню добу від обстрілів у області загинула одна людина, ще 8 отримали поранення.