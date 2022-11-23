В Донецкой области рашисты обстреляли пожарную часть, есть раненые гражданские

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"Вчера вечером в результате артиллерийского обстрела города Бахмут произошло попадание снаряда на фасад 47-й пожарной части. Личный состав не пострадал, ранения получили 3 гражданских лица (мужчины 1986 г.р., 1979 г.р. и 1969 г.р.)", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, обломками были повреждены пассажирское стекло пожарной автоцистерны, три оконные проема и облицовка трех въездных ворот здания части.

Напомним

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за предыдущие сутки от обстрелов в области погиб один человек, еще 8 получили ранения.