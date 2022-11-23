В Донецкой области рашисты обстреляли пожарную часть, есть раненые гражданские
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вчера, 22 ноября, российские оккупанты ударили из артиллерии по одной из пожарно-спасательных частей в Бахмуте Донецкой области – получили ранения трое гражданских. Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Цитата
"Вчера вечером в результате артиллерийского обстрела города Бахмут произошло попадание снаряда на фасад 47-й пожарной части. Личный состав не пострадал, ранения получили 3 гражданских лица (мужчины 1986 г.р., 1979 г.р. и 1969 г.р.)", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, обломками были повреждены пассажирское стекло пожарной автоцистерны, три оконные проема и облицовка трех въездных ворот здания части.
Напомним
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за предыдущие сутки от обстрелов в области погиб один человек, еще 8 получили ранения.