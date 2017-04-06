На Донеччині прокуратура взяла під контроль справу щодо забруднення навколишнього середовища
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Костянтинівці, що на Донеччині, прокуратура контролює розслідування за фактом забруднення навколишнього середовища, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
Зазначається, що Костянтинівська місцева прокуратура відреагувала на повідомлення громадськості про забруднення навколишнього середовища в одному з міських селищ.
“Костянтинівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням. Визначаються ступень небезпечності вказаної ситуації для людей та довкілля, та суми збитків від скоєного діяння”, — зазначила керівник Костянтинівської місцевої прокуратури Вікторія Ткачук.
Так, наприкінці березня поточного року мешканці селища Червоний, що у м. Костянтинівка, звернулись до прокуратури зі скаргою на сморід, який впродовж трьох місяців не дає людям змоги вести нормальний спосіб життя.
В результаті перевірки прокуратурою вказані доводи скаржників підтверджено. Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.239 КК України (забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля).
Наразі тривають слідчі та розшукові дії щодо встановлення джерела забруднення повітря, а також осіб, причетних до скоєння правопорушення.
Нагадаємо, за словами Міністра екології О.Семерака, Україна буквально тоне у відходах.
Тим часом в офісі Омбудсмена заявили про самоусунення Мінприроди від контролю за забрудненням атмосферного повітря.
За даними Рахункової палати, Мінприроди самоусунулося від контролю за радіоактивними відходами. Також Мінприроди усунулося від контролю за сферою небезпечних відходів.
Провалено розробку Національної стратегії поводження з відходами.
Ефективність інтерактивної мапи сміття, представленої Мінприроди, склала лише 20%.
Остання доповідь про стан навколишнього середовища датована 2014 роком.