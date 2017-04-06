В Донецкой области прокуратура взяла под контроль дело о загрязнении окружающей среды
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Константиновке, что в Донецкой области, прокуратура контролирует расследование по факту загрязнения окружающей среды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Отмечается, что Константиновская местная прокуратура отреагировала на сообщение общественности о загрязнении окружающей среды в одном из городских поселков.
"Константиновской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием. Определяются степень опасности указанной ситуации для людей и окружающей среды, и суммы убытков от совершенного деяния ", - отметила руководитель Константиновского местной прокуратуры Виктория Ткачук.
Так, в конце марта текущего года жители поселка Красный, что в пгт. Константиновка, обратились в прокуратуру с жалобой на запах, который на протяжении трех месяцев не дает людям возможности вести нормальный образ жизни.
В результате проверки прокуратурой указанные доводы жалобщиков подтверждены. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды).
Сейчас продолжаются следственные и розыскные действия по установлению источника загрязнения воздуха, а также лиц, причастных к совершению правонарушения.
Напомним, по словам Министра экологии О.Семерака, Украина буквально тонет в отходах .
Между тем в офисе Омбудсмена заявили о самоустранение Минприроды от контроля за загрязнением атмосферного воздуха.
По данным Счетной палаты, Минприроды самоустранилось от контроля за радиоактивными отходами. Также Минприроды устранилось от контроля за сферой опасных отходов.
Провалено разработку Национальной стратегии обращения с отходами.
Эффективность интерактивной карты мусора, представленной Минприроды, составила лишь 20%.
Последний доклад о состоянии окружающей среды датирована 2014 годом.