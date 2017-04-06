В Донецкой области прокуратура взяла под контроль дело о загрязнении окружающей среды

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51445 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104951 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161564 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118883 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117986 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113335 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104802 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107215 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103700 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155043 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области прокуратура взяла под контроль дело о загрязнении окружающей среды

В Донецкой области прокуратура взяла под контроль дело о загрязнении окружающей среды

Киев  •  УНН

 • 8225 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Константиновке, что в Донецкой области, прокуратура контролирует расследование по факту загрязнения окружающей среды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что Константиновская местная прокуратура отреагировала на сообщение общественности о загрязнении окружающей среды в одном из городских поселков.

"Константиновской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием. Определяются степень опасности указанной ситуации для людей и окружающей среды, и суммы убытков от совершенного деяния ", - отметила руководитель Константиновского местной прокуратуры Виктория Ткачук.

Так, в конце марта текущего года жители поселка Красный, что в пгт. Константиновка, обратились в прокуратуру с жалобой на запах, который на протяжении трех месяцев не дает людям возможности вести нормальный образ жизни.

В результате проверки прокуратурой указанные доводы жалобщиков подтверждены. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

Сейчас продолжаются следственные и розыскные действия по установлению источника загрязнения воздуха, а также лиц, причастных к совершению правонарушения.

Напомним, по словам Министра экологии О.Семерака, Украина буквально тонет в отходах .

Между тем в офисе Омбудсмена заявили о самоустранение Минприроды от контроля за загрязнением атмосферного воздуха.

По данным Счетной палаты, Минприроды самоустранилось от контроля за радиоактивными отходами. Также Минприроды устранилось от контроля за сферой опасных отходов.

Провалено разработку Национальной стратегии обращения с отходами.

Эффективность интерактивной карты мусора, представленной Минприроды, составила лишь 20%.

Последний доклад о состоянии окружающей среды датирована 2014 годом.

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