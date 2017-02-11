На Донеччині припинено реалізацію фальсифікованого пального через мережу АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками Прокуратури Донецької області припинено реалізацію неякісних пально-мастильних матеріалів з ознаками фальсифікату через мережу АЗС. Про це повідомили у ДФС, передає УНН.
Встановлено, що на чотирьох автозаправних станціях, розташованих у різних містах області, здійснюється реалізація пально-мастильних матеріалів з ознаками фальсифікації та без відповідного їх обліку.
При проведені обшуків з вказаних АЗС вилучено пально-мастильних матеріалів у кількості 111 тон на загальну суму 2,3 млн грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні не обліковується чверть ринку пального.