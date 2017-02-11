В Донецкой области прекращена реализация фальсифицированного топлива через сеть АЗС

Установлено, что на четырех автозаправочных станциях, расположенных в различных городах области, осуществляется реализация горюче-смазочных материалов с признаками фальсификации и без соответствующего их учета.

При проведении обысков по указанным АЗС изъято горюче-смазочных материалов в количестве 111 тонн на общую сумму 23 00 000 грн.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине не учитывается четверть рынка горючего .