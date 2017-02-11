В Донецкой области прекращена реализация фальсифицированного топлива через сеть АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно с работниками прокуратуры Донецкой области прекращена реализация некачественных горюче-смазочных материалов с признаками фальсификата через сеть АЗС. Об этом сообщили в ГФС, передает УНН.
Установлено, что на четырех автозаправочных станциях, расположенных в различных городах области, осуществляется реализация горюче-смазочных материалов с признаками фальсификации и без соответствующего их учета.
При проведении обысков по указанным АЗС изъято горюче-смазочных материалов в количестве 111 тонн на общую сумму 23 00 000 грн.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине не учитывается четверть рынка горючего .