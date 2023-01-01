На Донеччині прикордонники збили ворожий БпЛА

Деталі



Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України виконують бойові завдання на східному фронті. Днями прикордонники виявили безпілотник російсько-окупаційних військ.



Цитата



«По «пташці» противника відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучними пострілами квадрокоптер окупантів було збито, дрон впав біля позицій наших оборонців», - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Силами ППО знищено 23 повітряні цілі на Київщині. В Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині. Потерпілих немає.