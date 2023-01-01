На Донеччині прикордонники збили ворожий БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. На Донеччині прикордонники збили російський безпілотний літальний апарат (БпЛА). Про це повідомляє Державна прикордонна служба, інформує УНН.
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Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України виконують бойові завдання на східному фронті. Днями прикордонники виявили безпілотник російсько-окупаційних військ.
Цитата
«По «пташці» противника відкрили вогонь зі стрілецької зброї. Влучними пострілами квадрокоптер окупантів було збито, дрон впав біля позицій наших оборонців», - ідеться у повідомленні.
Доповнення
Силами ППО знищено 23 повітряні цілі на Київщині. В Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїжджій частині. Потерпілих немає.