В Донецкой области пограничники сбили вражеский БпЛА

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Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины выполняют боевые задания на восточном фронте. На днях пограничники обнаружили беспилотник российско-оккупационных войск.



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«По «птичке» противника открыли огонь из стрелкового оружия. Точными выстрелами квадрокоптер оккупантов был сбит, дрон упал у позиций наших защитников», - говорится в сообщении.

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Силами ПВО уничтожено 23 воздушных целей в Киевской области. В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Потерпевших нет.