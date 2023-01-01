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14:16 • 15203 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 35848 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135838 просмотра

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13 марта, 17:25 • 117324 просмотра

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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области пограничники сбили вражеский БпЛА

В Донецкой области пограничники сбили вражеский БпЛА

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. В Донецкой области пограничники сбили российский беспилотный летательный аппарат (БпЛА). Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует УНН.

Детали 

Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины выполняют боевые задания на восточном фронте. На днях пограничники обнаружили беспилотник российско-оккупационных войск. 

Цитата

«По «птичке» противника открыли огонь из стрелкового оружия. Точными выстрелами квадрокоптер оккупантов был сбит, дрон упал у позиций наших защитников», - говорится в сообщении.

Дополнение

Силами ПВО уничтожено 23 воздушных целей в Киевской области. В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Потерпевших нет. 

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