В Донецкой области пограничники сбили вражеский БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Донецкой области пограничники сбили российский беспилотный летательный аппарат (БпЛА). Об этом сообщает Государственная пограничная служба, информирует УНН.
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Военнослужащие Госпогранслужбы в составе Сил обороны Украины выполняют боевые задания на восточном фронте. На днях пограничники обнаружили беспилотник российско-оккупационных войск.
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«По «птичке» противника открыли огонь из стрелкового оружия. Точными выстрелами квадрокоптер оккупантов был сбит, дрон упал у позиций наших защитников», - говорится в сообщении.
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Силами ПВО уничтожено 23 воздушных целей в Киевской области. В Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Потерпевших нет.