На Донеччині на пожежі загинуло дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Донецькій області внаслідок пожежі у занедбаній будівлі загинули дві людини. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 14 грудня о 19:52 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Красногорівка, вул. Покровська.
По прибуттю підрозділу до місця пожежі встановлено, що пожежа виникла в занедбаному будинку.
Пожежу локалізовано о 20:25 ліквідовано о 20:37. Внаслідок пожежі загинуло 2 осіб (анкетні дані встановлюються).
Причина пожежі — встановлюється.
Нагадаємо, добропільські поліцейські встановлюють обставини пожежі, під час якої загинув пенсіонер.