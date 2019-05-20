На Донеччині потонула малолітня дівчинка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На Донеччині рятувальники витягли з води тіло малолітньої дівчинки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
Як зазначається, 20 травня о 13:39 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на міському ставку №2 у м. Покровськ Донецької області стався нещасний випадок на воді.
Рятувальники 9-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з’ясували, що під час відпочинку на воді почала тонути дівчинка, 2007 року народження. Після обстеження місця події рятувальники вилучили з води на берег тіло дитини.
Як повідомляв УНН, школяр зник під час купання у річці.