В Донецкой области утонула малолетняя девочка

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 43929 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 66148 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 82773 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95551 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123317 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111721 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137851 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144651 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130144 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130202 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Донецкой области утонула малолетняя девочка

В Донецкой области утонула малолетняя девочка

Киев  •  УНН

 • 12560 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Донецкой области спасатели вытащили из воды тело малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.

Как отмечается, 20 мая в 13:39 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на городском пруду №2 в г. Покровск Донецкой области произошел несчастный случай на воде.

Спасатели 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время отдыха на воде начала тонуть девочка, 2007 года рождения. После обследования места происшествия спасатели извлекли из воды на берег тело ребенка.

Как сообщал УНН, школьник исчез во время купания в реке.

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