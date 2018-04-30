На Донеччині на території шахти сталася пожежа, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У місті Мирноград (Донецька область)і, на території шахти “Капітальна” ДП “Мирноградвугілля” сталася пожежа. Про це повідомили в прес-служба ДСНС України в Донецькій області, передає УНН.
За словами рятувальників, 29 квітня о 22:09 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу на вул. Шосейна у місті Мирноград Донецької області, на території шахти “Капітальна” ДП “Мирноградвугілля”. На місце події негайно було направлено рятувальників 9-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління. По прибуттю на місце вогнеборці встановили, що пожежа відбувається на 4 поверсі 5-поверхової будівлі АПК на площі 360 кв. м, спостерігається щільне задимлення. В будівлі знаходилися люди, які потребували допомоги.
Рятувальники вивели з підсобного приміщення на другому поверсі будівлі чотирьох жінок, які не могли самостійно вийти через щільне задимлення. З 4 поверху протилежної сторони будівлі за допомогою авто-драбини було врятовано ще 2 жінок. Загалом, завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців було врятовано 6 працівників шахти. Ще одну жінку, яка самостійно звернулась до лікарів, було госпіталізовано до лікарні з попереднім діагнозом отруєнням продуктами горіння.
Бійці ДСНС локалізували пожежу о 23:45, а о 00:55 остаточно ліквідували. До гасіння пожежі було залучено 32 чоловіка особового складу та 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Причина виникнення пожежі та збиток з’ясовуються правоохоронними органами.
Нагадаємо, На Львівщині, у Сколівському районі трапилось загорання сухої трави, у підніжжі гори Захар Беркут. Внаслідок загорання виникло сильне задимлення, тому рятувальники евакуювали дорослих та дітей з гори.