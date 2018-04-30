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В Донецкой области на территории шахты произошел пожар, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 20948 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В городе Мирноград (Донецкая область) и на территории шахты "Капитальная" ГП "Мирноградвугилля" произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГоСЧС Украины в Донецкой области, передает УНН.

В Донецкой области на территории шахты произошел пожар, есть пострадавшие

По словам спасателей, 29 апреля в 22:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на ул. Шоссейная в городе Мирноград Донецкой области, на территории шахты "Капитальная" ГП "Мирноградвугилля". На место происшествия немедленно были направлены спасателей 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. По прибытию на место пожарные установили, что пожар происходит на 4 этаже 5-этажного здания АПК на площади 360 кв. м, наблюдается плотное задымление. В здании находились люди, которые нуждались в помощи.

Спасатели вывели из подсобного помещения на втором этаже здания четырех женщин, которые не могли самостоятельно выйти из-за плотного задымления. С 4 этажа противоположной стороны здания с помощью авто-лестницы были спасены еще 2 женщин. В общем, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных были спасены 6 работников шахты. Еще одну женщину, которая самостоятельно обратилась к врачам,  госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом отравлением продуктами горения.

Бойцы ГоСЧС локализовали пожар в 23:45, а в 00:55 окончательно ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 32 человека личного состава и 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. Причина возникновения пожара и ущерб выясняются правоохранительными органами.

Напомним, на Львовщине, в Сколевском районе произошло возгорание сухой травы, у подножья горы Захар Беркут. В результате возгорания возникло сильное задымление, поэтому спасатели эвакуировали взрослых и детей с горы .

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