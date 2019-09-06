На Донеччині чоловіка застрелили у власному будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У селі Новогнатівка Волноваського району Донецької області чоловіка застрелили у власному помешканні. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка 1976 року народження виявили у будинку, в якому він мешкав. У чоловіка вогнепальне поранення голови. Поряд з тілом знайдено гільзу, ймовірно від пістолету "Макарова".
Слід також додати, що з будинку попередньо нічого не зникло, не виявлено жодних ознак пограбування.
Додамо також, що неподалік Новогнатівки тривають бойові дії.
Нагадаємо, у селі Спасько-Михайлівка Донецької області граната вибухнула на подвір’ї приватного будинку.