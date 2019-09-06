В Донецкой области мужчину застрелили в собственном доме
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В селе Новогнатовка Волновахского района Донецкой области мужчину застрелили в собственном доме. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Тело мужчины 1976 года рождения обнаружили в доме, в котором он жил. У мужчины огнестрельное ранение головы. Рядом с телом найдена гильза, предположительно от пистолета "Макарова".
Следует также добавить, что из дома предварительно ничего не пропало, не обнаружено никаких признаков ограбления.
Добавим также, что неподалеку от Новогнатовки продолжаются боевые действия.
Напомним, в селе Спасско-Михайловка Донецкой области граната взорвалась во дворе частного дома.