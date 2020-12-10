На Донеччині чоловік захопив трьох заручників та погрожував підірвати відділення банку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Маріуполі зловмисник із ножем та невідомим предметом в руках погрожував підірвати банківське відділення. Нападник взяв у заручники трьох працівниць і вимагав прибуття керівництва поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Донеччини, інформує УНН.
“Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про напад на філіал банку по вул. Лепорського в Лівобережному районі Маріуполя та захоплення заручників. Зловмисник зайшов до відділення з коробкою з дротами, в якій, за його словами, знаходився вибуховий пристрій. Чоловік зачинив трьох працівниць у кімнаті та погрожував підірвати всіх, якщо не буде виконано його вимоги. Нападник вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів”, - повідомили в поліції.
Повідомляється, що у ході розгорнутої спецоперації було організовано роботу слідчо-оперативних груп, перемовників, спецпризначенців КОРДу, роти поліції особливого призначення, вибухотехніків і кінологів.
Додається, що переговори із чоловіком розпочали начальник Лівобережного відділення поліції Іван Шкуропацький та командир КОРДу з позивним Майор, які прибули на місце одними з перших. Поліцейські запропонували обміняти жінок на себе. Однак захоплювач не погодився і поводив себе агресивно. Фігурант висунув нові вимоги: зателефонувати до Торецька, де він мешкав раніше. Відтак, було прийнято рішення затримувати його.
“У результаті операції нападника було знешкоджено і затримано. Ним виявився 30-річний житель міста Торецьк. Заручниць звільнено. Ніж та підозрілий предмет вилучено. Коробку перевірили вибухотехніки: небезпечних предметів не виявлено”, - зазначили правоохоронці.
Додамо, що затриманому інкримінують статтю 147 Кримінального кодексу України (“захоплення заручників”). Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, що в листопаді невідомий захопив заручників у будівлі мікрофінансової організації NBC (“Бізнес Капітал”) біля станції метро “Церетелі” в Тбілісі.