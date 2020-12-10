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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 67889 просмотра

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В Донецкой области мужчина захватил трех заложников и угрожал взорвать отделение банка

В Донецкой области мужчина захватил трех заложников и угрожал взорвать отделение банка

Киев  •  УНН

 • 11272 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Мариуполе злоумышленник с ножом и неизвестным предметом в руках угрожал взорвать банковское отделение. Нападавший взял в заложники трех работниц и требовал прибытия руководства полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, информирует УНН.

"Сегодня в полицию поступило сообщение о нападении на филиал банка по ул. Лепорского в Левобережном районе Мариуполя и захват заложников. Злоумышленник зашел в отделение с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл трех работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будет выполнено его требование. Нападавший требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов", - сообщили в полиции.

Сообщается, что в ходе развернутой спецоперации была организована работа следственно-оперативных групп, переговорщиков, спецназовцев КОРДа, роты полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов.

Добавляется, что переговоры с мужчиной начали начальник Левобережного отделения полиции Иван Шкуропацкий и командир КОРДа с позывным Майор, которые прибыли на место одними из первых. Полицейские предложили обменять женщин на себя. Однако захватчик не согласился и вел себя агрессивно. Фигурант выдвинул новые требования: позвонить в Торецк, где он жил раньше. Следовательно, было принято решение задерживать его.

"В результате операции нападавший был обезврежен и задержан. Им оказался 30-летний житель города Торецк. Заложницы освобождены. Нож и подозрительный предмет изъяты. Коробку проверили взрывотехники: опасных предметов не обнаружено ", - отметили правоохранители.

Добавим, что задержанному инкриминируют статью 147 Уголовного кодекса Украины ("захват заложников"). Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, что в ноябре неизвестный захватил заложников в здании микрофинансовой организации NBC ("Бизнес Капитал") у станции метро "Церетели" в Тбилиси.

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