На Донеччині чоловік вистрибнув з 4-го поверху відділку поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводяться оперативно-слідчі заходи щодо встановлення обставин за яких чоловік вистрибнув з четвертого поверху відділку поліції. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької обалсті.
Наразі встановлено, що 29 листопада у приміщенні Добропільського відділення поліції проводились певні слідчі дії, направлені на розкриття одного з кримінальних правопорушень, яке сталося у місті Добропілля.
Приблизно о 16:30, під час бесіди зі співробітниками поліції, 33-річний раніше не судимий місцевий мешканець, якого викликали для надання свідчень по вказаний справі, вистрибнув з вікна приміщення, розташованого на 4 поверсі будівлі. Каретою швидкої допомоги потерпілого було терміново доставлено до міської лікарні.
За попереднім діагнозом, внаслідок падіння чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та переломи кінцівок.
Слідство триває.