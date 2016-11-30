На Донеччині чоловік вистрибнув з 4-го поверху відділку поліції

Наразі встановлено, що 29 листопада у приміщенні Добропільського відділення поліції проводились певні слідчі дії, направлені на розкриття одного з кримінальних правопорушень, яке сталося у місті Добропілля.

Приблизно о 16:30, під час бесіди зі співробітниками поліції, 33-річний раніше не судимий місцевий мешканець, якого викликали для надання свідчень по вказаний справі, вистрибнув з вікна приміщення, розташованого на 4 поверсі будівлі. Каретою швидкої допомоги потерпілого було терміново доставлено до міської лікарні.

За попереднім діагнозом, внаслідок падіння чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та переломи кінцівок.

Слідство триває.