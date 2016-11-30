В Донецкой области мужчина выпрыгнул с 4-го этажа отделения полиции

Установлено, что 29 ноября в помещении Добропольского отделения полиции проводились определенные следственные действия, направленные на раскрытие одного из уголовных правонарушений, которое произошло в городе Доброполье.

Примерно в 16:30, во время беседы с сотрудниками полиции, 33-летний ранее судимый местный житель, которого вызвали для дачи показаний по указанному делу, выпрыгнул из окна помещения, расположенного на 4 этаже здания. Каретой скорой помощи пострадавший был срочно доставлен в городскую больницу.

По предварительному диагнозу, в результате падения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.

Следствие продолжается.