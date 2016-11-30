В Донецкой области мужчина выпрыгнул с 4-го этажа отделения полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Следственное управление прокуратуры Донецкой области проводит оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств, при которых мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отделения полиции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой обалсти.
Установлено, что 29 ноября в помещении Добропольского отделения полиции проводились определенные следственные действия, направленные на раскрытие одного из уголовных правонарушений, которое произошло в городе Доброполье.
Примерно в 16:30, во время беседы с сотрудниками полиции, 33-летний ранее судимый местный житель, которого вызвали для дачи показаний по указанному делу, выпрыгнул из окна помещения, расположенного на 4 этаже здания. Каретой скорой помощи пострадавший был срочно доставлен в городскую больницу.
По предварительному диагнозу, в результате падения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.
Следствие продолжается.