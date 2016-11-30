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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 10399 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В Донецкой области мужчина выпрыгнул с 4-го этажа отделения полиции

Киев • УНН

 • 7618 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Следственное управление прокуратуры Донецкой области проводит оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств, при которых мужчина выпрыгнул с четвертого этажа отделения полиции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой обалсти.

В Донецкой области мужчина выпрыгнул с 4-го этажа отделения полиции

Установлено, что 29 ноября в помещении Добропольского отделения полиции проводились определенные следственные действия, направленные на раскрытие одного из уголовных правонарушений, которое произошло в городе Доброполье.

Примерно в 16:30, во время беседы с сотрудниками полиции, 33-летний ранее судимый местный житель, которого вызвали для дачи показаний по указанному делу, выпрыгнул из окна помещения, расположенного на 4 этаже здания. Каретой скорой помощи пострадавший был срочно доставлен в городскую больницу.

По предварительному диагнозу, в результате падения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.

Следствие продолжается.

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