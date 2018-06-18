На Донеччині чоловік вдарив 14-річну дівчинку вилами по голові
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 червня. УНН. Зловмисник вдарив 14-річну подругу своєї доньки вилами по голові. Дитина госпіталізована з відкритою черепно-мозковою травмою. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
"Тілесні ушкодження дитині завдав 49-річний раніше судимий житель Торецька. Виявилося, що потерпіла є подругою його доньки. Злочин стався, коли дівчата прийшли додому.
Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, садовим інструментом завдав дівчинці декілька ударів по голові", - зазначили у прес-службі Бахмутського відділу поліції.
Зловмисник затриманий. Йому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
Нагадаємо, на Харківщині пенсіонер закрив 9-річну дівчинку в приміщенні котельні.