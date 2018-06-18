В Донецкой области мужчина ударил 14-летнюю девочку вилами по голове
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 июня. УНН. Злоумышленник ударил 14-летнюю подругу своей дочери вилами по голове. Ребенок госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Телесные повреждения ребенку нанес 49-летний ранее судимый житель Торецка. Оказалось, что потерпевшая является подругой его дочери. Преступление произошло, когда девушки пришли домой.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, садовым инструментом нанес девочке несколько ударов по голове", - отметили в пресс-службе Бахмутского отделения полиции.
Злоумышленник задержан. Ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Напомним, в Харьковской области пенсионер закрыл 9-летнюю девочку в помещении котельной.