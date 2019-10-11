На Донеччині чоловік вбив жінку на ґрунті політичних розбіжностей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На Донечинні житель міста Торецьк на ґрунті політичних розбіжностей вбив 21-річну жінку, його відправили до в’язниці на 12 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Суд встановив, що 21 лютого 2018 року, близько 02:00, 26-річний слюсар одного з медичних закладів, знаходячись на зміні у стані алкогольного сп’яніння, покинув місце роботи задля купівлі сигарет.
Перебуваючи у приміщенні цілодобового магазину, що знаходився неподалік, чоловік завів розмову з продавчинею на тему політики, проте коли почув, що співрозмовниця не підтримує його політичних поглядів, схопив її руками за шию та почав душити.
Після того, як жертва втратила свідомість, нападник завдав їй ще декілька ударів ногами по голові та тулубу, а потім наніс їй більше десятка ударів по обличчю ножицями, які у пориві гніву схопив з прилавку.
Причиною смерті жінки – матері-одиначки, яка виховувала 5-річну дитину, стала механічна асфіксія, зумовлена закриттям дихальних шляхів її ж власною кров’ю.
Свою провину у скоєнні злочину обвинувачений не визнав та всіляко намагався заплутати слідство, однак суд погодився з ґрунтовними доказами публічного обвинувачення, яке підтримувала Костянтинівська місцева прокуратура, та виніс обвинувальний вирок, призначивши занадто "політично вмотивованому" слюсарю-вбивці покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві під час сварки чоловік вистрілив у свою колишню дружину з гарпуна.