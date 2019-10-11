В Донецкой области мужчина убил женщину на почве политических разногласий

Суд установил, что 21 февраля 2018 года, около 02:00, 26-летний слесарь одного из медицинских учреждений, находясь на смене в состоянии алкогольного опьянения, покинул место работы для покупки сигарет.

Находясь в помещении круглосуточного магазина, находившегося неподалеку, мужчина завел разговор с продавщицей на тему политики, однако когда услышал, что собеседница не поддерживает политических взглядов, схватил ее руками за шею и начал душить.

После того, как жертва потеряла сознание, нападавший нанес ей еще несколько ударов ногами по голове и туловищу, а затем нанес ей более десятка ударов по лицу ножницами, которые в порыве гнева схватил с прилавка.

Причиной смерти женщины - матери-одиночки, которая воспитывала 5-летнего ребенка, стала механическая асфиксия, обусловленная закрытием дыхательных путей ее же собственной кровью.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал и всячески пытался запутать следствие, однако суд согласился с глубокими доказательствами публичного обвинения, которое поддерживала Константиновская местная прокуратура, и вынес обвинительный приговор, назначив слишком "политически мотивированному" слесарю-убийце наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве во время ссоры мужчина выстрелил в свою бывшую жену из гарпуна.