В Донецкой области мужчина убил женщину на почве политических разногласий
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Донецкой области житель города Торецк на почве политических разногласий убил 21-летнюю женщину, его отправили в тюрьму на 12 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Суд установил, что 21 февраля 2018 года, около 02:00, 26-летний слесарь одного из медицинских учреждений, находясь на смене в состоянии алкогольного опьянения, покинул место работы для покупки сигарет.
Находясь в помещении круглосуточного магазина, находившегося неподалеку, мужчина завел разговор с продавщицей на тему политики, однако когда услышал, что собеседница не поддерживает политических взглядов, схватил ее руками за шею и начал душить.
После того, как жертва потеряла сознание, нападавший нанес ей еще несколько ударов ногами по голове и туловищу, а затем нанес ей более десятка ударов по лицу ножницами, которые в порыве гнева схватил с прилавка.
Причиной смерти женщины - матери-одиночки, которая воспитывала 5-летнего ребенка, стала механическая асфиксия, обусловленная закрытием дыхательных путей ее же собственной кровью.
Свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал и всячески пытался запутать следствие, однако суд согласился с глубокими доказательствами публичного обвинения, которое поддерживала Константиновская местная прокуратура, и вынес обвинительный приговор, назначив слишком "политически мотивированному" слесарю-убийце наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве во время ссоры мужчина выстрелил в свою бывшую жену из гарпуна.