На Донеччині чоловік пограбував магазин за допомогою антикварної зброї

“Подія трапилася вчора ввечері, 27 листорада, в одному з магазинів Українська. До крамниці зайшов незнайомий чоловік та, погрожуючи продавцю предметом, схожим на обріз рушниці, забрав касу магазина та особисті гроші жінки у розмірі 1000 гривень. Після цього нападник втік”, — розповіли у поліції.

Для затримання зловмисника в дію була введена спеціальна поліцейська операція. В результаті розшукових заходів вже за годину особу розбійника було встановлено. Ним виявився неодноразово судимий 35-річний місцевий житель, який тільки у липні цього року намагався пограбувати магазин, але був затриманий громадянами та переданий наряду поліції.

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“Наразі зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучені, предмет, схожий на обріз мисливської зброї направлений на експертизу”, — повідомили у поліції.

За даним фактом слідчими Селидівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 “Розбій” Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Тепер розбійнику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, минулого року у США чоловік схожий на Санту пограбував банк, а потім кидався грошима на вулиці вітаючи з Різдвом.